Livarot médiathèque La Fabrique Calvados, Livarot Atelier de sensibilisation à la réduction des déchets médiathèque La Fabrique Livarot Catégories d’évènement: Calvados

Livarot

Atelier de sensibilisation à la réduction des déchets médiathèque La Fabrique, 24 septembre 2021, Livarot. Atelier de sensibilisation à la réduction des déchets

médiathèque La Fabrique, le vendredi 24 septembre à 16:00

Il y a de la vie dans le compost ! Composter est une solution simple et utile pour recycler les déchets du jardin et de la cuisine. Quelques règles sont néanmoins à observer pour faciliter leur décomposition. Venez les découvrir et ainsi comprendre le fonctionnement et apprendre à bien entretenir votre compost, pour ensuite enrichir vos plantations.

Gratuit

Découvrir le fonctionnement du compostage médiathèque La Fabrique Livarot Livarot Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T16:00:00 2021-09-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot Autres Lieu médiathèque La Fabrique Adresse Livarot Ville Livarot lieuville médiathèque La Fabrique Livarot