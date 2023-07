Sculptures Atelier de sculptures Griselles Catégories d’Évènement: Griselles

Sculptures 16 et 17 septembre Atelier de sculptures Griselles, 16 septembre 2023, Griselles. Sculptures 16 et 17 septembre Atelier de sculptures Exposition de sculptures.

Jardin, ateliers, galerie.

. Atelier de sculptures Les Cheneaux 45210 Griselles Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 96 74 58 https://lessimonnet.fr/ Grande ferme dont l’origine est du XVIIIe siècle. Certains bâtiments semblent avoir été construits à la Révolution avec des éléments provenant de l’abbaye de Ferrières. Huit bâtiments de volumes très différents, certains de plus de 12 m de hauteur, créent une cour intérieure carrée, boisée, aménagée en jardin de sculptures.

Trois granges servent de salles d'exposition. Parking. La ferme se trouve à 3 km environ de Griselles

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

