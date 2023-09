Cet évènement est passé Atelier de sculpture Toros Atelier de sculpture Toros Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Atelier de sculpture Toros Romans-sur-Isère, 15 septembre 2023. Entrée libre inscription pour les visites commentées Exposition « Toros intemporel » : 140 élèves du collège Debussy exposent.

Exposition sur la différence : 180 dessins des enfants de cm2 des écoles de romans.

Exposition de sculptures sur les génocides (sculpteur Tony G sanléo).

14h30 et 16h30 visite commentée du parcours permanent « Toros sa vie et son œuvre ». Atelier de sculpture Toros 16 avenue jean moulin 26100 romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0622579107

©Marie Rast-klan

