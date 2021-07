Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Atelier de sculpture sur plâtre Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Atelier de sculpture sur plâtre Saint-Pol-de-Léon, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Saint-Pol-de-Léon. Atelier de sculpture sur plâtre 2021-07-15 13:30:00 – 2021-07-15 16:00:00 Promenade de Penarth Plage Sainte Anne

Saint-Pol-de-Léon Finistère Moulages de formes sculptées dans le sable et assemblages de ces formes à l’aide de plâtre à modeler.

