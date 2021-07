Bar-le-Duc Musée Barrois Bar-le-Duc, Meuse Atelier de sculpture sur pierre Musée Barrois Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Musée Barrois, le samedi 18 septembre à 14:00

### Le Musée barrois vous propose une initiation à la sculpture sur pierre. En compagnie d’**Angélique Jung**, sculptrice-plasticienne du nord de la Meuse, découvrez les outils et les techniques qui vous permettront de créer un bas-relief digne des œuvres conservées au musée ou de celles qui ornent les façades de Bar-le-Duc.

Gratuit. Sur inscription : 10 places. Public adulte à partir de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

