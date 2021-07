Cuisery Cuisery Cuisery, Saône-et-Loire Atelier de sculpture sur bois au couteau Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Saône-et-Loire

Atelier de sculpture sur bois au couteau Cuisery, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Cuisery. Atelier de sculpture sur bois au couteau 2021-07-14 – 2021-07-14 Départ de la boutique 94 Grande Rue

Cuisery Saône-et-Loire Cuisery EUR Atelier de sculpture sur bois au couteau.

Vous découvrirez une technique simple pour sculpter des fleurs en bois. Bois, matériel, et gel hydro alcoolique à disposition. Activité en extérieur.

Repli dans une cour intérieure en cas de météo défavorable, ou possibilité d’annulation. Participation libre.

