Atelier de Sculpture sur pierre Atelier de sculpture Sauvian Catégories d’Évènement: Hérault

Sauvian

Atelier de Sculpture sur pierre Atelier de sculpture, 1 avril 2023, Sauvian. Atelier de Sculpture sur pierre Samedi 1 avril, 10h00, 18h00 Atelier de sculpture L’accueil de l’atelier est ouvert à tous.

Visite de l’atelier :

Présentation des différents outils de sculpture, présentation des différentes pierres.

La sculpture proposées ici est constituée de pierre tendre du Val de Loire appelée » tuffeau « . Plusieures sculptures sont exposées dans l’atelier.

Découvertes de sculptures réalisées dans différentes matières, comme la stéatite, l’albâtre….

Découvertes de projets artistiques.

Comment organiser un thème lors d’une exposition et créer autour de ce thème. Atelier de sculpture 7 rue du 8 mai 1945 SAUVIAN 34410 Sauvian 34410 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fmartinet58@hotmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T10:30:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00 Dans le vent

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Sauvian Autres Lieu Atelier de sculpture Adresse 7 rue du 8 mai 1945 SAUVIAN 34410 Ville Sauvian Departement Hérault Lieu Ville Atelier de sculpture Sauvian

Atelier de sculpture Sauvian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauvian/

Atelier de Sculpture sur pierre Atelier de sculpture 2023-04-01 was last modified: by Atelier de Sculpture sur pierre Atelier de sculpture Atelier de sculpture 1 avril 2023 Atelier de sculpture Sauvian Sauvian

Sauvian Hérault