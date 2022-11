Atelier de sculpture Saint-Quentin-la-Poterie, 1 juin 2022, Saint-Quentin-la-Poterie.

Atelier de sculpture

Saint-Quentin-la-Poterie

2022-06-01 – 2022-06-01

Saint-Quentin-la-Poterie Gard

Saint-Quentin-la-Poterie

Un moment de découverte et de création pour petits et grands… 1- Réfléchissons à la position de vôtre main.2- On la moule.3- Puis on la coule.4-Laissez vous guider par ÖreLee.On boit un coup, la création ça donne soif, on discute de l’atelier et de toutes les questions qui vous viennent , en attendant que ça sèche un maximun avant de pouvoir repartir avec vos oeuvres toutes fraîches !Alors c’était cool ?! ^_^Au plaisir de vous rencontrer ! ÖreLee.Une belle approche de la sculpture en abordant une reproduction de nôtre main, une main ça parle tellement ! un moment convivial assuré, dans un atelier hors ducommun, un accueil haut en sourire, un moment de partage à ne pas manquer ! Bienvenue à tous. ÖreLee est née en 1982, fille et petite fille de céramiste (Combres Loul,Sophie … Bersoux jean, claude…)Afin de trouver une terre inconnue elle choisira le bois, enchaînera deux CAP un de sculpture et un marqueterie puis suivront deux années aux beaux arts à Perpignan.Elle s’occupera durant des années de sa famille, son mari et ses deux filles. En 2017 l’art l’a rattrape et elle se lance dans une collection de sculpture qui allie le bois et l’acier, la douceur et le brut.Elle sauve des bûches du feu pour leur offrir une seconde vie, les mets en lumière, toujours plus de courbes, ÖreLee creuse les veines et caresse les rondeurs qu’elle crée au fil du bois. Univers unique à découvrir Renseignements: Maisonna Bersoux Aurélie Nom : OreleeAdresse : 248 chemin des pins de bataille 30700 Saint Quentin la PoterieTéléphone : 06 02 50 89 83Email : 13sculptures@gmail.com

13sculptures@gmail.com +33 6 02 50 89 83

Droits gérés

Saint-Quentin-la-Poterie

dernière mise à jour : 2022-06-02 par GARD TOURISME