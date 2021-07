Périgueux Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) Dordogne, Périgueux Atelier de sculpture : le corps dans tous ses états ! Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord (Maap) Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord (Maap) Gratuit. Entrée libre.

Venez réaliser vos sculptures en terre d’après les oeuvres de la sculptrices Jane Poupelet (1874-1932). Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord (Maap) 22 cours Tourny, 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

