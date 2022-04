Atelier de sculpture : empreinte ton vase romain Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022 22:00, Lens.

Nuit des musées Atelier de sculpture : empreinte ton vase romain Musée du Louvre-Lens Samedi 14 mai, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Inscriptions sur place le jour-même, dans la limite des places disponibles

Atelier d’empreinte sur argile

Le Louvre-Lens invite le Salon Atelier Sculpture de Lens pour un atelier famille exceptionnel autour de la technique de l’estampage. En vous inspirant d’un modèle romain de vase appelé également cratère, vous réalisez en famille votre propre objet en vous initiant à cette technique, qui a permis la diffusion des modèles antiques.

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

On-site registration on the same day, subject to availability Saturday 14 May, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works.

El Louvre-Lens invita al Salón Atelier Sculpture de Lens para un taller familiar excepcional en torno a la técnica del estampado. Inspirándose en un modelo romano de jarrón llamado también cráter, usted realiza en familia su propio objeto iniciando en esta técnica, que permitió la difusión de los modelos antiguos.

Inscripciones en el lugar el mismo día, dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Hauts-de-France