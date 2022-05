Atelier de sculpture : empreinte ton vase romain Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Pas-de-Calais

Atelier de sculpture : empreinte ton vase romain Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022, Lens. Atelier de sculpture : empreinte ton vase romain

le samedi 14 mai à Musée du Louvre-Lens

Le Louvre-Lens invite le Salon Atelier Sculpture de Lens pour un atelier famille exceptionnel autour de la technique de l’estampage. En vous inspirant d’un modèle romain de vase appelé également cratère, vous réalisez en famille votre propre objet en vous initiant à cette technique, qui a permis la diffusion des modèles antiques.

Inscriptions sur place le jour-même, dans la limite des places disponibles

Atelier d’empreinte sur argile Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lens, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée du Louvre-Lens Adresse 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Ville Lens lieuville Musée du Louvre-Lens Lens Departement Pas-de-Calais

Musée du Louvre-Lens Lens Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

Atelier de sculpture : empreinte ton vase romain Musée du Louvre-Lens 2022-05-14 was last modified: by Atelier de sculpture : empreinte ton vase romain Musée du Louvre-Lens Musée du Louvre-Lens 14 mai 2022 Lens Musée du Louvre-Lens Lens

Lens Pas-de-Calais