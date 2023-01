Exposition d’oeuvres et démonstration du métier Atelier de Sculpture Emilie SARTELET Trévoux Catégories d’Évènement: Ain

Trévoux

Exposition d’oeuvres et démonstration du métier Atelier de Sculpture Emilie SARTELET, 27 mars 2023, Trévoux. Exposition d’oeuvres et démonstration du métier 27 mars – 2 avril Atelier de Sculpture Emilie SARTELET Anniversaire de l’atelier de sculpture – 10 ans de passion handicap moteur mi Atelier de Sculpture Emilie SARTELET 15 rue du port 01600 TREVOUX Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Expositon d’oeuvres réalisées par les élèves de l’atelier dans tous les commerces de Trévoux, avec exposition du professeur à la librairie « La Folle Aventure ».

Démonstration d’une réalisation d’une sculpture sur pierre au sein de l’atelier.

Je montrerai comment, à l’aide de dessin de face et de profil, nous pouvons sortir les volumes d’une chouette en vol et voir les formes apparaître.

Sculpture réalisée en taille directe (c’est-à-dire sans modelage préalable) sur une pierre de Lens, calcaire blanc fin.

Hauteur 80 cm de haut par 50 cm de large environ. A bientôt à l’atelier !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Daniel Gillet

Détails Catégories d’Évènement: Ain, Trévoux Autres Lieu Atelier de Sculpture Emilie SARTELET Adresse 15 rue du port 01600 TREVOUX Ville Trévoux lieuville Atelier de Sculpture Emilie SARTELET Trévoux Departement Ain

Atelier de Sculpture Emilie SARTELET Trévoux Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trevoux/

Exposition d’oeuvres et démonstration du métier Atelier de Sculpture Emilie SARTELET 2023-03-27 was last modified: by Exposition d’oeuvres et démonstration du métier Atelier de Sculpture Emilie SARTELET Atelier de Sculpture Emilie SARTELET 27 mars 2023 Atelier de Sculpture Emilie SARTELET Trévoux Trévoux

Trévoux Ain