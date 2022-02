Atelier de sciences pour enfants Rue de Kercabellec 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rue de Kercabellec 44420 Mesquer, le mercredi 16 février à 10:30

#### **Fabrique ta peinture… qui ne coule pas !** Atelier animé par Pierre Colinart. Pour enfants à partir de 7 ans (sous la responsabilité d’un adulte accompagnant) Tarif : 4€/enfant Inscription obligatoire au service Culture-Evénementiel (nombre de place limité).

2022-02-16T10:30:00 2022-02-16T12:00:00

