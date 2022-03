Atelier de science participative “Devenez paparazzi des insectes !” Arboretum Gaston Allard Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Atelier de science participative "Devenez paparazzi des insectes !"

Arboretum Gaston Allard Angers, le samedi 4 juin à 14:30

Arboretum Gaston Allard Angers, le samedi 4 juin à 14:30

Prenez part au suivi des insectes pollinisateurs en les photographiant autour d’une fleur. Inutile d’être un expert, vous découvrirez la diversité de ces petites bêtes, accompagnés du médiateur du Muséum. Vos clichés pourront être exploités par les chercheurs une fois intégrés à la plateforme SPIPOLL qui vous sera présentée au cours de cet atelier.

Appareil photo numérique indispensable (ou smartphone récent avec un bon appareil photo). Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accompagnés d'un médiateur du Muséum, prenez part au suivi des insectes pollinisateurs en les photographiant autour d'une fleur.

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:30:00

