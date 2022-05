Atelier de Savoir Faire :”Vannerie” Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Atelier de Savoir Faire :”Vannerie” Sauliac-sur-Célé, 4 juin 2022, Sauliac-sur-Célé. Atelier de Savoir Faire :”Vannerie” Sauliac-sur-Célé

2022-06-04 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-04

Sauliac-sur-Célé Lot Sauliac-sur-Célé Lot Occitanie 50 EUR 50 Matinée

9h30 Accueil des participants

Exposé : présentation des matières premières et des techniques de fabrication

Pratique

Midi Repas avec dégustation du pain de Cuzals

Après-midi

Pratique

Vers 17h30 Chaque participant repart avec sa production L’écomusée de Cuzals organise un atelier de savoir faire sur la vannerie.

Apprenez à fabriquer un petit panier en osier durant une journée en compagnie de la vannière de l’écomusée !

L’inscription est obligatoire, au moins 3 jours avant la date du stage.

Ce stage est destiné aux adultes, maximum 5 participants. cuzals@lot.fr +33 5 65 31 36 43 Matinée

