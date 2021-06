Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé Lot, Sauliac-sur-Célé Atelier de Savoir Faire Ecomusée de Cuzals : »Poterie et Modelage » Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Sauliac-sur-Célé

Atelier de Savoir Faire Ecomusée de Cuzals : »Poterie et Modelage » Sauliac-sur-Célé, 19 juin 2021-19 juin 2021, Sauliac-sur-Célé. Atelier de Savoir Faire Ecomusée de Cuzals : »Poterie et Modelage » 2021-06-19 09:30:00 09:30:00 – 2021-06-19

Sauliac-sur-Célé Lot 50 EUR 50 Matinée

9h30 Accueil des participants

Exposé : présentation des matières premières et des techniques de fabrication

Pratique

Midi Repas

Après-midi

Pratique : Façonnage

Vers 17h30 Chaque participant repart avec sa production Les participants sont invités à porter des tenues de travail adaptées

(tabliers, etc.)

L’inscription est obligatoire, au moins 3 jours avant la date du stage.

Ce stage est destiné aux adultes, maximum 6 participants. L’écomusée de Cuzals organise un atelier de poterie et modelage.

Découvrez le temps d’une journée les gestes de base du travail de la terre sous la conduite de deux professionnels passionnés. L’écomusée de Cuzals organise un atelier de poterie et modelage.

Découvrez le temps d’une journée les gestes de base du travail de la terre sous la conduite de deux professionnels passionnés. Matinée

9h30 Accueil des participants

Exposé : présentation des matières premières et des techniques de fabrication

Pratique

Midi Repas

Après-midi

Pratique : Façonnage

Vers 17h30 Chaque participant repart avec sa production Les participants sont invités à porter des tenues de travail adaptées

(tabliers, etc.)

L’inscription est obligatoire, au moins 3 jours avant la date du stage.

Ce stage est destiné aux adultes, maximum 6 participants. écomusée de Cuzals

Détails Catégories d’évènement: Lot, Sauliac-sur-Célé Étiquettes évènement : Autres Lieu Sauliac-sur-Célé Adresse Ville Sauliac-sur-Célé lieuville 44.53339#1.69728