Atelier de Savoir Faire Ecomusée de Cuzals :”Fabrication de Pain à l’Ancienne”, 11 juin 2022, .

Atelier de Savoir Faire Ecomusée de Cuzals :”Fabrication de Pain à l’Ancienne”

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11

Matinée

10h Accueil des participants

Exposé : présentation des matières premières et des techniques de fabrication

Pratique : chauffe du four, préparation et pétrissage de la pâte

Midi Repas avec dégustation du pain de Cuzals

Après-midi

Pratique : Façonnage et enfournage du pain,

Démonstration de mouture au moulin

Défournage du pain

Vers 17h30 Chaque participant repart avec sa production

Les participants sont invités à porter des tenues de travail adaptées

(tabliers, etc.)

ateleir du 10 septembre : pétrissage à la main

L’écomusée de Cuzals organise un atelier de savoir faire sur la fabrication du pain à l’ancienne.

Venez comprendre les secrets de la fabrication du pain, des matières premières aux techniques de fabrication. A vous de mettre la main à la pâte, de pétrir, de façonner, enfourner, cuire. A midi, vous dégusterez le pain de Cuzals, puis vous repartirez avec votre production.

L’inscription est obligatoire, au moins 3 jours avant la date du stage.

Ce stage est destiné aux adultes, maximum 8 participants.

Matinée

10h Accueil des participants

Exposé : présentation des matières premières et des techniques de fabrication

Pratique : chauffe du four, préparation et pétrissage de la pâte

Midi Repas avec dégustation du pain de Cuzals

Après-midi

Pratique : Façonnage et enfournage du pain,

Démonstration de mouture au moulin

Défournage du pain

Vers 17h30 Chaque participant repart avec sa production

Les participants sont invités à porter des tenues de travail adaptées

(tabliers, etc.)

ateleir du 10 septembre : pétrissage à la main

musée de Cuzals

dernière mise à jour : 2022-05-19 par