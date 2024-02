Atelier de santé environnementale RPE de Saint-Jean d’Angély Saint-Jean-d’Angély, samedi 16 mars 2024.

Atelier de santé environnementale RPE de Saint-Jean d’Angély Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Ces temps d’échanges et d’initiation à la santé environnementale permettent de partager nos questionnements et nos pratiques afin de trouver ensemble de nouvelles alternatives plus éco-responsable. Devenons des acteurs avertis de notre santé.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

RPE de Saint-Jean d’Angély 11 boulevard Patrice de Cumont

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine rpe@valsdesaintonge.fr

