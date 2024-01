Atelier de robotique neuron Médiathèque Les Etoiles Villenave-d’Ornon, samedi 23 mars 2024.

Atelier de robotique neuron « Qu’est-ce qu’il y a dans un robot ? », « Qu’est-ce que l’électricité ? » Samedi 23 mars, 15h00, 16h00 Médiathèque Les Etoiles Public 6-7 ans • Gratuit sur réservation

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Cet atelier est animé par l’association Abracodabra

Pour apprendre tout en s’amusant !

Autant de questions qui trouveront leurs réponses durant nos ateliers ou stages !

Les enfants découvrent comment fonctionne le courant en fabriquant leurs premiers circuits électriques, puis grâce aux Neuron, de petites briques de composants aimantés, ils construisent des projets électroniques en utilisant des capteurs et moteurs.

Ils pourront même coder des animations en pixel art ou créer un mini golf motorisé.

Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 96 56 40 Lieux d'accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l'année.

La médiathèque les Étoiles, propose en plus l'accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place.

La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place.