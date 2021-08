Saint-Herblain ENI (Ecole informatinque) Loire-Atlantique, Nantes Atelier de robotique et programmation enfant/adulte ENI (Ecole informatinque) Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Atelier de robotique et programmation enfant/adulte ENI (Ecole informatinque), 18 septembre 2021, Saint-Herblain. 2021-09-18

Horaire : 09:30 10:30

Gratuit : non 16 € Inscription : www.weezevent.com Venez découvrir en famille l’école de robotique Algora et ses kits ludiques et pédagogiques.Mission d’une heure : créer un robot, le coder et jouer !Atelier en binôme : 1 enfant (6 à 9 ans) et 1 adulte.Dans le cadre de Nantes Digital Week ENI (Ecole informatinque) 3 rue Michael Faraday (Parc d’activités du Moulin Neuf) Saint-Herblain

