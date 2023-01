Atelier de rigologie Valence-en-Poitou, 9 février 2023, Valence-en-Poitou .

Atelier de rigologie

5 plca de la Marne – Couhé L’Ouvre-Boîtes Valence-en-Poitou Vienne L’Ouvre-Boîtes 5 plca de la Marne – Couhé

2023-02-09 11:00:00 – 2023-02-09

L’Ouvre-Boîtes 5 plca de la Marne – Couhé

Valence-en-Poitou

Vienne

Une séance de Rigologie proposée aux adhérents de l’Ouvre-Boîtes et aux non-adhérents !

La Rigologie est un ensemble de pratiques psycho-corporelles de libération émotionnelle, destinée à stimuler notre joie de vivre.

Inutile d’avoir le sens de l’humour !

Séance adaptée à tous.tes, associant sophrologie ludique, psychologie positive et Yoga du rire avec des exercices corporels et respiratoires simples pour se relaxer, se (re)connecter à sa joie de vivre, positiver, calmer le mental.

Déroulement de la séance :

– échauffement amusant (ancrages, stretching, respirations)

– évacuation des tensions

– jeux coopératifs, respiration, exercices de rire et de confiance

– « méditation du rire » (fou rire collectif)

– relaxation

Venir avec une tenue confortable et une petite bouteille d’eau.

Une séance de Rigologie proposée aux adhérents de l’Ouvre-Boîtes et aux non-adhérents !

La Rigologie est un ensemble de pratiques psycho-corporelles de libération émotionnelle, destinée à stimuler notre joie de vivre.

Inutile d’avoir le sens de l’humour !

Séance adaptée à tous.tes, associant sophrologie ludique, psychologie positive et Yoga du rire avec des exercices corporels et respiratoires simples pour se relaxer, se (re)connecter à sa joie de vivre, positiver, calmer le mental.

Déroulement de la séance :

– échauffement amusant (ancrages, stretching, respirations)

– évacuation des tensions

– jeux coopératifs, respiration, exercices de rire et de confiance

– « méditation du rire » (fou rire collectif)

– relaxation

Venir avec une tenue confortable et une petite bouteille d’eau.

+33 6 58 37 32 05

Ouvre-boîtes

L’Ouvre-Boîtes 5 plca de la Marne – Couhé Valence-en-Poitou

dernière mise à jour : 2023-01-13 par