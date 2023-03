Accueil à l’Atelier de RIB-bijoux Atelier de RIB-bijoux La Tagnière Catégories d’Évènement: La Tagnière

Accueil à l’Atelier de RIB-bijoux Atelier de RIB-bijoux, 1 avril 2023, La Tagnière. Accueil à l’Atelier de RIB-bijoux 1 et 2 avril Atelier de RIB-bijoux A l’origine, j’étais menuisier-ébéniste. Aujourd’hui, créer des bijoux en bois me permet de magnifier d’une autre façon ce noble matériau. Les colliers, broches, boucles d’oreilles, bracelets, bagues et même des bâtons de marche seront exposés dans l’espace où je travaille.

Le public pourra y découvrir les différents bois que je choisis. Ils proviennent des forêts, jardins et vignobles de Bourgogne-Franche-Comté. Je travaillerai sur place et décrirai les différentes étapes de réalisation. Le public appréciera ainsi concrètement le temps passé à la confection de ces objets uniques et la minutie que cela implique. J'aimerais susciter des vocations…

Atelier de RIB-bijoux
966 route de la Chapelle – Le Haut d'Aizy – 71190 LA TAGNIÈRE
La Tagnière
71190 Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté

1 et 2 avril 2023, 10:00-18:00

