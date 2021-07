Val-d'Isère Maison de Val Savoie, Val-d'Isère Atelier de restauration d’œuvres d’art Maison de Val Val-d'Isère Catégories d’évènement: Savoie

Faire vivre et entretenir le patrimoine, c’est un métier ! À l’occasion d’un atelier-rencontre, venez découvrir le métier de restaurateur d’œuvres d’art en observant une professionnelle en action. Une profession passionnante qui œuvre au quotidien pour conserver nos richesses artistiques et historiques. De quoi susciter des vocations en observant et en échangeant sur la restauration de sculptures anciennes avalines.

Entrée libre à 14 h, 15 h et 16 h

