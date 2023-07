Démonstration des arts du vitrail Atelier de restauration de vitraux Résurgence Naveil Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Naveil Démonstration des arts du vitrail Atelier de restauration de vitraux Résurgence Naveil, 17 septembre 2023, Naveil. Démonstration des arts du vitrail Dimanche 17 septembre, 14h30 Atelier de restauration de vitraux Résurgence Pour commémorer le 30è anniversaire de la création de l’atelier vitrail de l’association Résurgence en Vendômois et sa contribution à la restauration et la création de 220 vitraux environ. Participation des bénévoles vitraillistes au Salon des métiers d’art de la commune devant le Musée Louis Leygue. Atelier de restauration de vitraux Résurgence La Condita 41100 Naveil Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 84 99 79 73 http://www.resurgence-vendomois.fr L’atelier de restauration et de création de vitraux de l’association Résurgence a travaillé sur plus de 170 vitraux du Vendômois depuis sa création en 1993. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

