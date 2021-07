Montpellier Chapelle des Pénitents blancs Hérault, Montpellier Atelier de restauration de vitrail Chapelle des Pénitents blancs Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Atelier de restauration de vitrail Chapelle des Pénitents blancs, 18 septembre 2021, Montpellier. Atelier de restauration de vitrail

Chapelle des Pénitents blancs, le samedi 18 septembre à 12:00 Présentation du métier de maître verrier avec montage d’une pièce sur place. Chapelle des Pénitents blancs 14 rue Jacques Coeur 34000 Montpellier Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Chapelle des Pénitents blancs Adresse 14 rue Jacques Coeur 34000 Montpellier Ville Montpellier lieuville Chapelle des Pénitents blancs Montpellier