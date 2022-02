(Atelier de réparation) Repair-café à Planfoy Café Joubert Planfoy Catégories d’évènement: Loire

Café Joubert, le samedi 26 février à 09:00

### Repair-café à Planfoy Apprendre à jeter le moins possible. Echanger les savoir-réparer. Aquérir des techniques. Partager quelques équipements. Travailler en réseaux … Si tu ne vas pas à l’atelier, celui-ci vient à toi … … le **Samedi 26/02 matin**, à la Boule Amicale du Vieux Frêne, au Café Joubert à **Planfoy** Venez le découvrir, l’utiliser, encourager ces pratiques … — organisé par Pilat en transition Café Joubert Impasse des petits murs 42660 Planfoy Planfoy Loire

