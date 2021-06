Nantes Jardin du 38 Breil Loire-Atlantique, Nantes Atelier de réparation Jardin du 38 Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vous avez un objet informatique, électrique, électronique (ou pas) qui ne fonctionne plus ou qui est devenu inutile ? Rendez-vous dans le jardin du Pôle associatif du 38 Breil pour le **réparer** ou le **transformer** en compagnie des bénévoles passionné·es de l’association **PiNG** ! De plus, l’association **Naga** sera aussi de la partie afin de tenter de réparer vos soucis et tracas sur vos ordinateurs ! GRATUIT – Dans le cadre des animations estivales du quartier du Breil

