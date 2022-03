Atelier de réparation hebodomadaire Pôle associatif 38, 22 mars 2022, Nantes.

Atelier de réparation hebodomadaire

du mardi 22 mars au mardi 21 juin à Pôle associatif 38

Vous avez un objet informatique, électrique, électronique (ou pas) qui ne fonctionne plus ou qui est devenu inutile ? Venez tenter de le réparer ou de le transformer à l’Atelier partagé ! Votre aspirateur fait un bruit bizarre ? Votre bouilloire ne chauffe plus rien ? Votre chargeur de téléphone a un faux contact ? C’est l’occasion d’apprendre à réparer soi-même ses petits appareils, en compagnie d’un·e permanent·e de l’association et de réparateur·ices bénévoles qui vous fourniront coups de main et précieux conseils ! Et si vous avez vous-même des connaissances en électronique ou réparation et que vous souhaitez contribuer à titre réparateur⋅ice bénévole, votre aide est précieuse et bienvenue ! Envoyez un petit mot à [adrien@pingbase.net](mailto:adrien@pingbase.net) PS. Faute de place ou de sécurité, nous ne sommes pas en mesure d’accepter les micro-ondes ou les gros électroménagers. **Les premiers mardis chaque mois, à partir de 14h et jusqu’à 20h,** **à l’Atelier Partagé du Breil, Pôle associatif du 38 Breil** **Informations sur le site de PiNG : [https://info.pingbase.net/event/atelier-de-reparation-avril22/](https://info.pingbase.net/event/atelier-de-reparation-avril22/)**

Gratuit sur adhésion à l’association

Pôle associatif 38 38 rue du Breil nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique



2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T20:00:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T20:00:00;2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T20:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T20:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T20:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T20:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T20:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T20:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T20:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T20:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T20:00:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T20:00:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T20:00:00;2022-06-21T14:00:00 2022-06-21T20:00:00