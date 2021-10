Saint-Paul Recup'R Saint-Paul Atelier de réparation de micro-ondes Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Atelier de réparation de micro-ondes

Recup'R, le samedi 30 octobre

Recup’R, le samedi 30 octobre à 09:00

Vous en avez assez de l’obsolescence programmée ? Vous cherchez une solution pour prolonger leur vie de plusieurs années ? Récup’R organise une journée de formation à la réparation de micro-ondes avec Stéphane ! La journée s’organisera en deux temps : une matinée théorique pour comprendre le fonctionnement de cet objet et les techniques de réparation, et une après-midi pratique où vous réparerez des micro-ondes qui ont été sauvés de la décharge par notre équipe. Les micro-ondes réparés prendront alors la direction de la boutique solidaire de Récup’R ou de la boutique solidaire des étudiant.e.s à l’Université. Un repas vous sera proposé (participation libre) Pour vous inscrire, envoyez-nous un mail à [[recupr@ekopratik.fr](mailto:recupr@ekopratik.fr)](mailto:recupr@ekopratik.fr) (réservé aux adhérent.e.s d’Ekopratik) Le samedi 30 octobre 2021 9h-16h30 A Recup’R – ZA Cambaie 12 Avenue du Grand Piton

Rerservé aux adhérent.e.s

12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul

