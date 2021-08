Martres-Tolosane Epicentre Haute-Garonne, Martres-Tolosane Atelier de réparation de chansons avec San Severino Epicentre Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’auteur-compositeur & interprète San Severino inaugure les Ateliers d’Ecriture de l’Epicentre de Martres-Tolosane. Son Atelier de Réparation de Chansons dure 3 jours au prix 180€. Emmenez vos chansons. Repas conclusif offert par les Amis du Verbe. Possibilité de loger sur place. Maximum 20 participants.

180€ / personne les 3 jours hors repas (sauf le repas conclusif) et hébergement

Inauguration de l’Epicentre des Amis du Verbe à Martres-Tolosane Epicentre 11 bd de la Magdeleine 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T15:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T15:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T15:00:00 2021-09-16T18:00:00

