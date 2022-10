Atelier de rénovation énergétique Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

2022-10-28 18:30:00

Hautes-Pyrnes Le département lance les ateliers de la rénovation énergétique. Le vendredi 28 octobre le Guichet Rénov’Occitanie Hautes-Pyrénées organise à Maubourguet un atelier de la rénovation énergétique en partenariat avec le CAUE, et les opérateurs des OPAH (ALTAIR, SOLIHA, URBANIS).

Lors de cet atelier, le Guichet et ses partenaires vous permettront :

– de rencontrer chaque service d’accompagnement,

– de découvrir les moyens de financer un projet de rénovation énergétique,

– d’étudier la réalisation et le but d’un audit énergétique,

– d’aborder les multiples facettes de la rénovation. Devenez acteur de votre rénovation énergétique : participez à la soirée la plus proche de chez vous ! https://www.hautespyrenees.fr/ Maubourguet

