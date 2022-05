Atelier de remise en selle – Semaine du Développement Durable Montignac, 14 mai 2022, Montignac.

Atelier de remise en selle – Semaine du Développement Durable Montignac

2022-05-14 – 2022-05-14

Montignac Dordogne

Depuis longtemps, la Communauté de Communes Vallée de l’Homme est engagée en faveur du Développement Durable.

C’est dans ce contexte que l’intercommunalité a souhaité proposer des ateliers de remise en selle, afin de permettre aux personnes de se (re)familiariser avec le vélo en toute sérénité.

Ces ateliers (réalisés en partenariat avec l’Amicale Laïque du Montignacois) ont lieu sur une demi-journée et se divisent en deux parties :

– Partie théorique avec présentation de l’anatomie du vélo et son entretien, de l’équipement du cycliste, du code de la route et des actualités concernant la pratique du vélo.

– Partie pratique en extérieur sur circuit fermé et sur route.

À partir de 15 ans.

Places limitées – Inscription obligatoire par téléphone auprès de l’Amical Laïque du Montignacois.

+33 5 53 51 86 88

Montignac

