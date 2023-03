Exposition de livres d’artistes. Atelier de reliure Lavardin Catégories d’Évènement: Lavardin

Loir-et-Cher

Exposition de livres d’artistes. Atelier de reliure, 1 avril 2023, Lavardin. Exposition de livres d’artistes. 1 et 2 avril Atelier de reliure Découverte des multiples facettes du métier de relieur à travers la thématique des livres d’artistes, carnets de notes et graphiques.

Démonstration et explication de quelques gestes.

Selon les travaux en cours dans l’atelier, explication du travail à faire.

Découverte des métiers connexes,

Ventes de papiers marbrés fait main.

Ventes de livres anciens et reliés.

Possibilités d’inscription pour cours et stages, tous les lundis et pendant les vacances scolaires sur participation d’au moins trois personnes.

Atelier au sein d’une Petite Cité de Caractère. Atelier de reliure 8 rue du château 41800 Trôo Lavardin 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 livres d’artistes atelier de reliure (c) s gangloff salières

