Découvrir la reliure Atelier de reliure Garric-Bouville, 31 mars 2023, Toulouse.

Découvrir la reliure 31 mars et 1 avril Atelier de reliure Garric-Bouville

Visite de l’atelier, présentation du métier, de son histoire, de son actualité. Présentation des machines et des outils. Présentation des matériaux. Démonstration de parure de peau, de dorure, de broderie de tranchefile et de couture de cahiers. Participation du public à l’utilisation du fût à rogner.

Toutes nos reliures sont réalisées entièrement à la main, à l’atelier.

Pour chacune de nos réalisations, nous avons le souci d’utiliser des matériaux de qualité.

Lorsqu’une commande de reliure nous est passée, les pages fournies sont traitées selon différentes étapes de travail, qui constituent le métier du relieur.

Atelier de reliure Garric-Bouville 11, rue Pierre de Fermat 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.reliure-bouville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/reliure.perez »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/perezbouville »}, {« type »: « email », « value »: « jacques-bouville@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680882011 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0683166191 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

Reliure Dorure

Marie-Isabelle Pérez-Bouville