Visite et démonstrations autour du livre et de la reliure Atelier de reliure et restauration Charleville-Mézières Catégories d’Évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

Visite et démonstrations autour du livre et de la reliure Atelier de reliure et restauration, 1 avril 2023, Charleville-Mézières. Visite et démonstrations autour du livre et de la reliure 1 et 2 avril Atelier de reliure et restauration Je vous propose de venir visiter mon atelier et de découvrir le métier de relieur et de restaurateur de livres anciens à travers diverses démonstrations. Je vous parlerai de la déontologie du métier de restaurateur du patrimoine, je vous présenterai quelques étapes de stabilisation de dégradations et je complèterai en présentant les grandes étapes de la fabrication d’un livre. Vous pourrez découvrir de nombreux type d’ouvrages et leurs problématiques de conservation. Je serai diponible pour répondre à toutes vos questions relatives à ce métier passionant. Atelier de reliure et restauration 10 avenue Forest 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Charleville-Mézières Autres Lieu Atelier de reliure et restauration Adresse 10 avenue Forest 08000 Charleville-Mézières Ville Charleville-Mézières lieuville Atelier de reliure et restauration Charleville-Mézières Departement Ardennes

Atelier de reliure et restauration Charleville-Mézières Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charleville-mezieres/

Visite et démonstrations autour du livre et de la reliure Atelier de reliure et restauration 2023-04-01 was last modified: by Visite et démonstrations autour du livre et de la reliure Atelier de reliure et restauration Atelier de reliure et restauration 1 avril 2023 Atelier de reliure et restauration Charleville-Mézières Charleville-Mézières

Charleville-Mézières Ardennes