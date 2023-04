Découverte d’un atelier de reliure et de restauration de livres anciens dans le Tarn Atelier de reliure de Bastienne de Carrère Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

Tarn

Découverte d’un atelier de reliure et de restauration de livres anciens dans le Tarn Atelier de reliure de Bastienne de Carrère, 16 septembre 2023, Rabastens. Découverte d’un atelier de reliure et de restauration de livres anciens dans le Tarn 16 et 17 septembre Atelier de reliure de Bastienne de Carrère Gratuit. Entrée libre. A l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine, Bastienne vous ouvre les portes de son atelier de reliure pour vous permettre de découvrir les grandes étapes de son métier, reliure et restauration de livres anciens. Vous aurez l’occasion de découvrir l’univers d’un atelier traditionnel de reliure. Atelier de reliure de Bastienne de Carrère 31 avenue de l’Hermitage, 81800 Rabastens Rabastens 81800 Tarn Occitanie 06 03 99 50 95 L’atelier de reliure de Bastienne de Carrère est situé à Rabastens depuis 2016. Son métier depuis plus de 20 ans est la reliure et la restauration de livres anciens. Elle relie des livres brochés que les clients lui confient ou réalise la restauration de livres qui ont souffert. Elle a travaillé pendant plusieurs années chez deux relieurs (Paris et Toulouse) pour ensuite s’installer à son compte depuis 2016. La création de son atelier lui a donné la possibilité de développer une autre activité qui la passionne tout autant : le cartonnage d’art ! Toutes ses réalisations sont créées entièrement à la main en assemblant l’utile et l’esthétique. Elle propose aussi au sein de l’atelier des cours et des stages de reliure pour débutants comme pour initiés, ainsi que des stages de cartonnage spécifiquement dédiés aux enfants. Facilité de stationnement devant l’atelier, grande visibilité depuis la route. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Bastienne de Carrère

Détails Catégories d’évènement: Rabastens, Tarn Autres Lieu Atelier de reliure de Bastienne de Carrère Adresse 31 avenue de l'Hermitage, 81800 Rabastens Ville Rabastens Departement Tarn Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Atelier de reliure de Bastienne de Carrère Rabastens

Atelier de reliure de Bastienne de Carrère Rabastens Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rabastens/

Découverte d’un atelier de reliure et de restauration de livres anciens dans le Tarn Atelier de reliure de Bastienne de Carrère 2023-09-16 was last modified: by Découverte d’un atelier de reliure et de restauration de livres anciens dans le Tarn Atelier de reliure de Bastienne de Carrère Atelier de reliure de Bastienne de Carrère 16 septembre 2023 Atelier de reliure de Bastienne de Carrère Rabastens Rabastens

Rabastens Tarn