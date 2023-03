A la découverte d’un atelier de reliure Atelier de reliure Anne-Lise Chapperon Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne

A la découverte d’un atelier de reliure Atelier de reliure Anne-Lise Chapperon, 1 avril 2023, Sens. A la découverte d’un atelier de reliure 1 et 2 avril Atelier de reliure Anne-Lise Chapperon Le métier de relieur consiste à protéger le livre, l’embélir, d’augmenter sa durée de vie et de faciliter sa consultation.

La reliure s’impose comme une tradition artistique vieille de plusieurs siècles. l’habillage du livre s’envisage en fonction de son usage futur qui définit 4 grands types:

La reliure courante

La reliure d’art contemporaine

La restauration de livres

La création de papier Venez découvrir l’atelier authentique d’un relieur,ses reliures, ses outils et la démonstration de la couture d’un livre. Atelier de reliure Anne-Lise Chapperon 36 Rue du clos le Roi 89100 SENS Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 47 21 68 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 reliure – arts du livre – restauration livre – reliure de création – artisan yonne – bookbinding Marie-George Stavelot

