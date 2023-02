Portes ouvertes de l’atelier de reliure avec Laurie Archambault à l’Amicale Laïque de Cachan Atelier de reliure ALC Cachan Catégories d’Évènement: Cachan

Portes ouvertes de l'atelier de reliure avec Laurie Archambault à l'Amicale Laïque de Cachan
28 mars – 2 avril
Atelier de reliure ALC, 4 rue des saussaies 94230 cachan, Cachan

Nous ouvrons les portes de l'atelier. Exposition de travaux réalisés au cours de l'année en reliure et en restauration de livres anciens

À l’issu de cette petite visite il sera possible d’assister à des démonstrations de papiers marbrés les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30.

Ainsi qu’une petite exposition de travaux réalisés au cours de l’année en reliure et en restauration de livres anciens.

Par ailleurs l’association propose un panel d’activités, vous pourrez poser vos questions sur place et venir chercher un programme détaillé, rencontrer l’équipe de bénévoles.

2023-03-28T18:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00
Laurie Archambault

