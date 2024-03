atelier de relaxation se relier à soi Olivet Olivet, vendredi 12 avril 2024.

atelier de relaxation se relier à soi Venez participer à cet atelier de relaxation et ressourcement animé en petit groupe sur Olivet avec une relaxologue experte en santé émotionnelle et expérimentez comment se relier à soi à ses sens ! Vendredi 12 avril, 20h00 Olivet uniquement sur inscription car nombre limité

Venez découvrir comment l ‘humanithérapie cette méthode simple et efficace d’allègement émotionnel peut vous aider à se relier lors de cet atelier de ressourcement animé par une relaxologue experte en santé émotionnelle. C’est aussi l’ occasion d’ adhérer à l’ asso mieux être pour profiter des tarifs préférentiels sur les ateliers et conférences! Pour en découvrir plus sur l’ animatrice de cet atelier de relaxation, Florence BARET LARCHER voici le lien du site permettant aussi de savourer une séance découverte individuelle complémentaire offerte aux personnes motivées si vous n’avez pas encore pu en bénéficier cliquez sur ce lien sécurisé : https://aloesperance.com/

Olivet rue du général de gaulle olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

relaxation mieux être