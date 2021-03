Québec IFDD Québec Atelier de réflexion: Renforcer la résilience climatique pour l’amélioration des conditions de vie des femmes vulnérables en Francophonie IFDD Québec Catégorie d’évènement: Québec

Atelier de réflexion: Renforcer la résilience climatique pour l’amélioration des conditions de vie des femmes vulnérables en Francophonie IFDD, 18 mars 2021-18 mars 2021, Québec. Atelier de réflexion: Renforcer la résilience climatique pour l’amélioration des conditions de vie des femmes vulnérables en Francophonie

IFDD, le jeudi 18 mars à 09:30

La Journée internationale de la Francophonie sera célébrée le 20 mars 2021 autour du thème : «_**Femmes francophones, femmes résilientes**___». Au Canada, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe spécialisé de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en collaboration avec ses partenaires, organise le_ _**jeudi 18 mars 2021,**_ _de 9h30 à 11h, heure de Québec_ _**(14h30 en temps universel UTC)**__, un atelier de réflexion et de partage d’expérience en ligne sur le thème :_ [_«_**Renforcer la résilience climatique pour l’autonomisation et l’amélioration des conditions de vie des femmes vulnérables en Francophonie** »](https://www.ifdd.francophonie.org/journee-internationale-de-la-francophonie-2021-resilience-climatique-femmes-vulnerables/). Cet évènement mettra en avant les femmes actrices de la prise de décision et de l’action climatique. Il mettra également sous les projecteurs les femmes bénéficiaires de l’action de l’OIF en matière de renforcement de la résilience climatique dans des secteurs clés de développement.

[**Cliquez ici pour vous inscrire.**](https://zoom.us/webinar/register/6116154791263/WN_jwqwC5ZjQX6dSDbJOF4rhg)

Limite de 500 inscriptions

Discussion entre les partenaires de l’IFDD au Canada autour des enjeux liés à la résilience climatique dans le contexte de la COVID-19 et témoignages de femmes sur l’impact de l’action de l’IFDD. IFDD Québec Québec La Cité-Limoilou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T09:30:00 2021-03-18T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Québec Autres Lieu IFDD Adresse Québec Ville Québec