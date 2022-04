Atelier de réalisation vidéo Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier de réalisation vidéo Maison de quartier Chantiers, 2 avril 2022, Versailles. Atelier de réalisation vidéo

du samedi 2 avril au samedi 9 juillet à Maison de quartier Chantiers

Au programme : visionnages d’extraits de films, de tous les genres, de toutes les époques et de toutes les nationalités. Le tout s’accompagnera de discussions de ce intéresse les jeunes, les touche ou les questionne… avec des caméras et des micros professionnels : tournage de petites scènes, visionnage et échanges.

gratuit sur inscription

Atelier à destination des 11- 17 ans Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:30:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:30:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:30:00;2022-07-09T10:00:00 2022-07-09T12:30:00

