Médiathèque Saint-Exupéry, le mercredi 2 mars à 14:00

Mercredi 2 mars 14h Tu t'intéresses à la programmation ? Découvre le code en t'amusant ! Découvre la logique de la programmation avec des composants qui peuvent bouger, faire de la lumière ou du son ! Animé par la compagnie du code Atelier de 2 heures pour les 10-14 ans sur inscription au 05 36 25 20 01 ou sur place Médiathèque St Exupéry

2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T16:00:00

