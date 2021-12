Lissieu Bibliothèque de Lissieu Lissieu, Métropole de Lyon Atelier de Prise de parole en public Bibliothèque de Lissieu Lissieu Catégories d’évènement: Lissieu

Bibliothèque de Lissieu, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

Au quotidien ou en milieu professionnel, la prise de parole peut parfois être source de stress ou d’inconfort. Grâce à des exercices de respiration et de diction, il est pourtant possible de l’aborder de façon sereine, de l’aimer, de s’en amuser.

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:00:00

