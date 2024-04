Atelier de prise de parole en public Villa Acantha Aix-en-Provence, vendredi 24 mai 2024.

Atelier de prise de parole en public Villa Acantha Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Vous aimeriez développer vos capacités à l’oral ? vaincre votre peur ? vous amuser en prenant la parole en public ? Cet atelier est fait pour vous ! Cet événement est ouvert à tous les particuliers intéressés par la prise de parole en public.

Pendant deux heures, nous vous proposons de découvrir les fondamentaux de l’art oratoire. Les conseils de nos formateurs et les exercices pratiques se succèdent afin de vous initier aux techniques de gestion du stress, à la maîtrise du langage non verbal et à la construction du discours. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 10:00:00

fin : 2024-05-24 12:00:00

Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

