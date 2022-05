Atelier de prise de parole en public, 25 mai 2022, .

Atelier de prise de parole en public

2022-05-25 – 2022-05-25

Que ce soit pour préparer vos examens ou vos entretiens, pour apprendre à mieux débattre et convaincre, pour développer votre confiance en vous ou simplement pour le plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux chaque année à vouloir mieux maîtriser l’art oratoire. Durant les Journées de l’éloquence, nous vous offrons la possibilité de venir vous initier durant deux heures aux fondamentaux de la prise de parole en public. Nos formateurs vous feront progresser pas à pas à travers une série d’exercices pratiques interactifs. Alors n’attendez plus, prenez la parole, rejoignez-nous !

Atelier de prise de parole en public organisé par l’atelier de la langue française, dans le cadre du festival Les Journées de l’éloquence,

