2022-04-19 14:00:00 – 2022-04-19 15:30:00

Gannat Allier Gannat Après avoir découvert l’exposition temporaire, peindre une vue de la ville n’aura plus de secrets pour toi ! Comme les grands maîtres, à l’aide de ton pinceau et de ta palette mis à ta disposition, réalise toi-même un tableau de Gannat. (8-12 ans) musee@ville-gannat.fr +33 4 70 90 23 78 http://www.tourisme-bassin-gannat.com/ Gannat

