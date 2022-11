Atelier de prévention routière Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Atelier de prévention routière Mourenx, 6 décembre 2022, Mourenx. Atelier de prévention routière

Maison du Pays Rue Gaston de Foix Mourenx Pyrénées-Atlantiques Rue Gaston de Foix Maison du Pays

2022-12-06 13:30:00 – 2022-12-06 16:30:00

Rue Gaston de Foix Maison du Pays

Mourenx

Pyrénées-Atlantiques 0 EUR Animation sur les risques routiers, les distances de freinage, les carrefours giratoires… par un intervenant de Sensiroute. Animation sur les risques routiers, les distances de freinage, les carrefours giratoires… par un intervenant de Sensiroute. Rue Gaston de Foix Maison du Pays Mourenx

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Mourenx Pyrénées-Atlantiques Rue Gaston de Foix Maison du Pays Ville Mourenx lieuville Rue Gaston de Foix Maison du Pays Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Atelier de prévention routière Mourenx 2022-12-06 was last modified: by Atelier de prévention routière Mourenx Mourenx 6 décembre 2022 Maison du Pays Rue Gaston de Foix Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Pyrénées-Atlantiques