Atelier de prévention du burnout parental Association Jeunes Pousses / Le P'tit Café 25 Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay

2022-02-26 15:00:00 – 2022-02-26 17:00:00

Une rencontre de 2h pour aborder cette thématique. Les enfants représentent une source importante d'épanouissement et de joies pour leurs parents.

Sur inscription.

Sur inscription. Participation libre et consciente + 5 € d'adhésion à l'association Jeunes Pousses +33 7 78 68 53 37 https://cafejeunespousses.blogspot.fr/

