Atelier de prévention des chutes à destination des séniors Salle des fêtes Herrère, mardi 13 février 2024.

Atelier de prévention des chutes à destination des séniors Salle des fêtes Herrère Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 16:30:00

fin : 2024-02-13 18:00:00

La Maison de santé du piémont oloronais organise une nouvelle session d’ateliers de préventions des chutes à partir de ce jour.

Toutes les sessions auront lieu le mardi. Dix rendez-vous sont organisés sur trois mois avec des diététiciennes, infirmières, kinésithérapeutes, médecins, ergothérapeutes… Au programme, entretien du corps, équilibre, prévention, travail de relevé au sol, amélioration de la mémoire et de la coordination, marche encadrée en extérieur…

Les ateliers sont réservés aux personnes de 65 ans et plus.

Sur inscription.

Salle des fêtes Rue de la Salle des Fêtes

Herrère 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine coordinatrice.mspo@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn