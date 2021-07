Puisserguier Écomusée de la vie d'autrefois Hérault, Puisserguier Atelier de pressurage du raisin et démonstration de l’utilisation d’un fouloir Écomusée de la vie d’autrefois Puisserguier Catégories d’évènement: Hérault

Puisserguier

Atelier de pressurage du raisin et démonstration de l’utilisation d’un fouloir Écomusée de la vie d’autrefois, 18 septembre 2021, Puisserguier. Atelier de pressurage du raisin et démonstration de l’utilisation d’un fouloir

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Écomusée de la vie d’autrefois

Atelier pressurage du raisin et démonstration de l’utilisation d’un fouloir comme autrefois ! Atelier de pressurage du raisin et démonstration de l’utilisation d’un fouloir. Écomusée de la vie d’autrefois Rue de la Gaie Sortie, 34620 Puisserguier Puisserguier La Tuilerie Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Puisserguier Autres Lieu Écomusée de la vie d'autrefois Adresse Rue de la Gaie Sortie, 34620 Puisserguier Ville Puisserguier lieuville Écomusée de la vie d'autrefois Puisserguier